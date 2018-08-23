Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, geçen haftadan bu yana İzmir'e gelmesini beklediği son yabancı transferi Antonio Campbell'in sözleşmesini feshedecek.

Geçen hafta yeşil-kırmızılılara havalimanında bavulu kaybolduğu için uçağı kaçırdığını bildiren, o tarihten bu yana iletişim kurulamayan Campbell'i gözden çıkaran yönetim, uzun forvet arayışına başladı. İzmir temsilcisinin listesinde NBA Yaz Ligi'nden çıkacak uzunlar var.

Campbell'e henüz ödeme yapmayan Karşıyaka, oyuncuya aldığı uçak biletinin parasını da geri talep edecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)