Pınar Karşıyaka, Antonio Campbell yerine arayışta

Pınar Karşıyaka, yaklaşık iki hafta önce resmi sözleşme imzaladığı Antonio Campbell ile ilgili olarak bir açıklama yayınlamıştı. Karşıyaka'da bir hafta önce takıma katılması gerektiği halde halen İzmir'e gelmeyen Campbell hakkında hukuksal süreç başlatıldı ve oyuncu yerine arayış başladı.

Karşıyaka, uzun forvet pozisyonu için yeni bir yabancı arayışında.

Antonio Campbell, geçtiğimiz sezonu G League’in tamamlanmasıyla beraber Filipinler Basketbol Ligi ekiplerinden olan Alaska Aces takımında tamamladı.

NBA G League ekiplerinden Lakeland Magic formasıyla 20 maça çıkıp ortalama 15.9 dakika süre alan Antonio Campbell 6.3 sayı, 4.6 ribaund, 0.7 blok ortalamalarını yakalamış, Filipinler Liginde ise Alaska Aces formasıyla 10 maça çıkıp 22.6 sayı, 14.8 ribaund, 1.5 blok ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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