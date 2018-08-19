Pınar Karşıyaka, Antonio Campbell için hukuksal süreç başlattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, yeni transfer Antonio Campbell hakkında önemli bir açıklama yayınladı.

İzmir temsilcisi, henüz İzmir'e gelmeyen yıldız basketbolcu için hukuksal süreç başlatıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşme imzaladığımız ve 15 Ağustos tarihinde takıma katılması beklenen, fakat Chicago havalimanındaki aksaklıktan kaynaklı İstanbul uçuşunu kaçırmış olan Antonio Campbell henüz İzmir'e gelememiştir.

Bagajlarını kaybettiği ve son olarak Columbus'a geri döndüğü bilgisi aldığımız oyuncunun, gerek kendisinden gerekse menajerinden sağlıklı ve verimli bir bilgi akışı sağlanamadığından, dün itibari ile sözleşmesindeki ilgili maddelere dayalı olarak hukuksal süreç başlatılmıştır.

Büyük Karşıyaka Taraftarına ve spor kamuoyuna duyurulur."