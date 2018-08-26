Phillip Cocu: Golden sonra futbol oynamadık

Phillip Cocu'nun açıklamaları şöyle:

Golü yedikten sonra takımdaki esas sorunu gördük. Maçta geriye düşebilirsiniz. Ama o noktadan sonra organizasyonu tamamen kaybettik. Futbol oynamadık. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı ama bir takım halinde değildi. Maçı çevirmek için değişiklikler yaptık ama bazen şans da yanınızda olması lazım. Slimani gol atmak için çalışıyor ama henüz o ilk gol geldi. Gelecek hafta taraftarımızla birlikte mutlaka kazanmak istiyoruz.

Yeni futbolcular geliyor. Biz şu anda takımı tamamlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz buraya ilk geldiğimizde bazı limitler vardı. Her istediğimiz oyuncuyu alma imkanımız yoktu. Bazı oyuncularımızın top bizdeyken daha iyi oynaması gerekiyor. Herkes çok iyi çalışıyor ama toplu oyunu da geliştirmek durumundayız. Oyuncuların kendilerine bakmaları gerekiyor. Büyük bir takım 2. defa üst üste mağlubiyetle sahadan ayrılırsa, işler zor hale gelir. Biz bu durumu değiştirmek için uğraşacağız.