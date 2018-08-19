Phillip Cocu: Giuliano için başka bir kulüple anlaştık

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön elemede Benfica'ya elenen Sarı Lacivertliler, ligde moral bulmak istiyordu. Ancak Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergiledi ve günün başarılı ismi Aleksic'in golü ile maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, çok öneli açıklamalarda bulundu.

İşte Cocu'nun açıklamaları:

"Giuliano başka bir takımla anlaştı, ayrılacak."

"Yenilmemizin nedeni çok basit; onlar attı, biz atamadık."

"Sadece kontra atak düşünen bir takıma karşı oynuyorsanız, hata yapamazsınız. Bir hata yaptık ve golü yedik. Sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük ama maalesef istediğimizi alamadık. 3. bölgede son dokunuş, son pas istediğimiz gibi olmadı. Bu skor büyük üzüntü."

'Kendimizi geliştirmeliyiz'

"Yeni oyuncular katılıyor aramıza, giden oyuncular da olacak. Giuliano ayrıldıktan sonra yeni oyuncular gelecek. Teknik direktörler için kadronun hazır şekilde elinde olması iyidir. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyorlar, haftaya kendimizi geliştirmeliyiz."