Pero Antic ülkesine dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli takımda üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Pero Antic, kariyerine ülkesinde devam edecek.

Pero Antic, yaklaşık 20 yıl sonra ülkesi Makedonya’nın bir takımında forma giyecek.

Mozzartsport.com‘un haberine göre Antic’in yeni takımı Gostivar, bugün (28 Ağustos Salı), MZT ile bir hazırlık maçı oynayacak ve Antic de bu maçta sahada yer alacak.

Gostivar takımının hissedarlarından biri olan 36 yaşındaki oyuncu, kendi kulübünde kariyerini sürdürme kararı aldı.

Kızılyıldız’dan ayrıldıktan sonra serbest kalan Antic, bugün itibariyle bir Makedonya takımı ile kariyerini sürdürmüş olacak.

1999’da kariyerine Rabotnicki formasıyla başlayan Antic, 2001 yılında Yunanistan Ligi takımlarından AEK’ya gitmiş ve daha sonra da üç EuroLeague şampiyonluğu, ikişer Türkiye ve Yunanistan Ligi şampiyonlukları gibi önemli başarıların yanına birçok başka kupayı da sığdırdığı ve NBA’de oynamayı başaran ilk Makedon oyuncu olduğu bir kariyerin sonlarına yaklaşırken ülkesine dönme kararı aldı.

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla bir kez daha EuroLeague’de mücadele eden Pero Antic, Fenerbahçe ile iki sezonda iki EuroLeague finali oynamış, bir şampiyonluk kazanmıştı.

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