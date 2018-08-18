Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe, LASK Linz karşılaşmasına damgasını vuran isimlerin başında geldi. Yıllarca İspanyol devi Real Madrid’in formasını giydikten sonra geçen sezonun başında Siyah-Beyazlılar’a imza atan Pepe, Avusturya’daki mücadeledeki performansıyla büyük alkış aldı.

Son anlarda gol için savunmadan kalkıp, hücuma destek veren 35 yaşındaki oyuncu, Alvaro Negredo’nun galibiyeti getiren golü öncesinde harika bir asist yaptı.

​Caner’in havadan gelen uzun pasında Pepe, sol ayağının içiyle adeta Lionel Messi klasında bir dokunuşla topu Negredo’nun önüne bıraktı. Pepe maçın ardından ise LASK’ın hocası Oliver Glasner’i oynadıkları futbol için tebrik etti.