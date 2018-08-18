Pelin Derya Bilgiç: Rakiplerimizi hafife almıyoruz

Milli Kadın Takımımızın oyuncularından Pelin Derya Bilgiç, İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda karşılaşacakları hiçbir rakibi hafife almadıklarını söyledi.

Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Pelin Derya Bilgiç, “Antrenmanlarda zaman zaman zorlansak da gerçekten insanın kendi limitlerini zorlaması iyidir. Bu durum hepimize iyi geliyor. Takım olarak geliştiğimizi hissediyoruz.” dedi.

Dünya Şampiyonası’nda karşılaşacakları Avustralya, Arjantin ve Nijerya’nın güçlü ekipler olduğunu kaydeden genç oyuncu, “Dünya şampiyonasına katılan her takımın bizim gibi hedefleri var. Herkes oynayacakları maçları kazanmak için parkeye iyi bir şekilde çıkacaktır.” diye konuştu.

Halkımızın A Milli Kadın Takımımıza desteğinin kendileri için itici güç olduğunu belirten Pelin Derya Bilgiç, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Tribündeki enerji ne kadar yüksek olursa bu durum sahaya da o kadar çok yansıyor. Bu da bize kuvvet veriyor.”