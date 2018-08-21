PC platformu için geliştirilen RPG oyunu Bloody Spell duyuruldu

2019 yılında çıkacağı açıklanan Bloody Spell'in oynanış videosu, oyunun biraz Souls serisi ayarında olacağını gösteriyor.

Tabi oynanış dinamikleri ise Souls oyunlarına göre çok daha hızlı olacak gibi. Karakterimiz ve sergilediği kombolar daha hızlı ve çeşitli duruyor. Zaten havada sergilediği kombolar ve aksiyon yapısı ile birlikte oynanışın bu tarzdaki oyunlardan biraz ayrılacağını da görüyoruz. Hatta benzetecek olursak tema olarak biraz Nioh, Sekiro, oynanış olarak ise Devil May Cry serisi aklıma geldi nedense.

Görsel anlamda ana karakterimiz oldukça iyi duruyor fakat çevre dinamiklerinin biraz geri planda kaldığını da belirtmemiz gerekiyor.

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