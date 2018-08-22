UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Tur’da başlayan ve sırasıyla Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ve Avusturya ekibi LASK Linz’i eleyerek Play-Off Turu’na yükselen Beşiktaş, gruplarda kalmak için son engel olan Partizan'la karşılaşacak. Gruplarda mücadele edebilmek için son aşama olan play-off turuna çıkacak olan Beşiktaş, ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak İstanbul'da oynayacağı ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor.

Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Partizan - Beşiktaş karşılaşması 23 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar’ın, Partizan’ın konuğu olacağı karşılaşma öncesi yine yayıncı kuruluş belli değil... Avrupa Ligi üçüncü ön eleme maçında Avusturya’da oynanan LASK Linz mücadelesinde de maç gününe kadar yayın belli değildi. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala TRT devreye girdi ve mücadele TRT 1’den verildi. Şimdi herkes bu akşam yayın konusunda neler yaşanacağını merakla bekliyor.

Muhtemel 11'ler:

Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Gomes

Beşiktaş: Tolga, G.Gönül, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Medel, Adriano, Oğuzhan, Larin

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü.

Beşiktaş'a Slovak hakem

Partizan Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Deplasmana taraftar yok

Beşiktaş bir süredir Avrupa’daki deplasmanlara seyirci götürmeme kararını Partizan karşılaşmasında da uygulayacak. Sırbistan’daki mücadelede Siyah-Beyazlı kulübün misafir tribünüyle ilgili olarak bir bilet satışı ya da herhangi başka bir girişimi olmadı. Yani bu akşam gurbetçilerimiz ya da Kara Kartal’ın taraftarları, kendi imkanlarıyla bilet almaları halinde mücadeleyi tribünden takip edebilecek.

Tam 6 eksik var

Temsilcimiz Beşiktaş’ta bu akşam 3 önemli eksik olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, arka adalesinde ağrı olan Ryan Babel’in yanı sıra BB Erzurumspor maçında sakatlanan Jeremain Lens ile birlikte kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo’dan faydalanamayacak. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Orkan Çınar, Mustafa Pektemek ile Atiba Hutchinson da, Sırbistan’daki mücadelede forma giyemeyecek.

Zoran Mirkovic: Korkumuz yok

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu an Partizan’ın başında olan teknik direktör Zoran Mirkovic, “Kesinlikle kolay olmayacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Zor olacak fakat yılmayacağız. Beşiktaş’a nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. Rakip takımdan korkmuyorum. Söz konusu olan spor ve futbol. Biz hazırlığımızı yapıp, yarışıyoruz. Bu turdan umutluyuz. Başarılı olup olmayacağımızı bir hafta içerisinde göreceğiz” yorumunu yaptı.

Negredo cezalı

LASK Linz ile Avusturya’da oynanan karşılaşmanın son dakikasında attığı golle turu getiren Alvaro Negredo, gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Daha önce 1’i hazırlık maçı olmak üzere Partizan’la 3 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların tamamında rakibini mağlup etmeyi başardı. Slaven Bilic’in görevde olduğu 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan’la aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan karşılaşmayı 4-0, iç sahadaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş o sezon Tottenham, Asteras ve Partizan’ın yer aldığı grubu lider bitirmiş, Partizan ise sonuncu olarak Avrupa Ligi’ne veda etmişti.

Partizan'ın yenilgisi yok

Beşiktaş'ın rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

Beşiktaş'ın 209. maçı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü.

Şenol Güneş yönetimindeki 31. maç

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 31. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, Partizan önünde bu rekorunu 31 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 30 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 42 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 107. maçı

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 107. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 106 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 127 gol gördü.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987’de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

Dış sahada 105. maç

Siyah-beyazlı ekip, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 105. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26’sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 59 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 119 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 193 gol gördü.

Partizan ile 3 sezon sonra karşı karşıya

Beşiktaş, Partizan ile 3 sezon sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nin grup mücadelesinde Partizan, Beşiktaş’ın rakiplerinden biri oldu. Beşiktaş, söz konusu sezondaki iki maçta rakibine üstünlük kurdu. İlk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar; Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul’daki mücadeleyi ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle 2-1 kazandı.

En golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun’un ise 11’er golü bulunuyor.

Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ise 6 gol attı. Gökhan Töre, Avrupa kupalarında 5 gol buldu.