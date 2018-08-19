Parlayan yıldız: Barış Alıcı

Sarı-Lacivertliler’in, 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile birlikte Altınordu’dan transfer ettiği Barış Alıcı, futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor... Fenerbahçe formasını giydiği her maçta etkili bir performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor maçında da kalitesini gösterdi.

Gole yaklaştı ama...

Mücadele boyunca Sarı- Kırmızılılar’ın sağ beki Sincere Seth’in üzerine giden Barış, attığı çalımlar ve verdiği paslarla göz doldurdu. Genç oyuncu, karşılaşmanın 31. dakikasında ise yaklaşık 20 metreden çektiği şutta gole çok yaklaştı ancak kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etmeyi başardı.