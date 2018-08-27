(ÖZET) Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu: 6-0

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri kesti. Maçı baştan sona üstün götüren Sarı Kırmızılı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Fernando, Sinan Gümüş (2), Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Onyekuru'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Galatasaray, 9 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aytemiz Alanyaspor ise 3. maçından da mağlup ayrılarak 0 puan ile son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'ndaki ses sistemi arızalandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı.

5.dakikada Emre Akbaba kısa bir sakatlık yaşadı. Faul beklenen pozisyona hakem devam dedi. Emre ayağa kalktı. Galatasaraylı taraftarlar genç futbolcuya yoğun ilgi gösteriyor.

İlk 10 dakikada geride kalırken topa daha çok sahip olan takım Galatatasaray oldu. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise rakibini kendi yarı sahasında karşılayıp kontra ataklar ile rakip yarı sahaya çıkmaya çalışıyor.

Maçın en tehlikeli atağı 15. dakikada geldi. Alanyaspor'lu Bobo'nun attğı hatalı pas Onyekuru'yu topla buluşturdu. Ceza sahası içine toğru koşusunu yapan Onyekuru, şutunu attı fakat top Haydar'da kaldı.

Düşük tempoda başlayan Galatasaray-Alanyaspor maçında 15. dakikadan itibaren tempo yükseldi.

Onyekuru'nun pozisyonunda pas hatası yapan Bobo, bu sefer Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Djalma'nın nefis ara pasında topla buluşan Brezilyalı golcü Bobo, Muslera'yı geçemedi ve takımını öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

20. dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Belhanda'nın muhteşem ara pasında yaptığı bindirme ile topla buluşan Nagatomo ortasını açtı fakat Onyekuru ceza sahası içinde topa dokunamadı.

Maçın 25. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler su molası verdi.

Maçın ilk kartı 31. dakikada geldi. Alanyaspor'da Barış sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı. Sedye sahaya geldi. Sedye gelince Barış birden ayağa kalktı. Bunun üzerine hakem, Barış'a sarı kart çıkardı.

Gol perdesini Fernando açtı

Galatasaray, 37. dakikada Fernando'nun golüyle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Emre Akbaba’nın kullandığı korner sonucu oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Brezilyalı futbolcu gol perdesini açan isim oldu. Galatasaraylı taraftarların 'Ahtapot' lakabını taktığı Fernando, Süper Lig kariyerindeki dördüncü isabetli şutta üçüncü golünü attı.

Alanyasporlu oyuncular GOL öncesi yaşanan karambolde Eren'in Cenk'e faul yaptığını ve bu nedenle golün incelenmesi gerektiğini söyledi ancak Halil Umut Meler maçın bir an evvel başlamasına karar verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.

İlk yarı sona erdi. Galatasaray soyunma odasına Fernando'nun attığı golle 1-0 önde gitti.

İkinci yarı başladı. Galatasaray sahaya ilk 45'deki kadrosuyla çıkarken, Alanyaspor'da Bobo yerini Mbilla'ya bıraktı.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı

49.dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Sinan, ceza sahası dışından vurdu. Tzavellas'ın kafasına çarpan top ağlarla buluştu.

Sinan Gümüş Süper Lig'de son golünü geçen sezon yine deplasmanda 3-2 kazanılan Alanyaspor maçında atmıştı. Genç oyuncu Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı forma giydiği üçüncü maçta dördüncü golünü atmış oldu.

Asist Sinan'dan gol Eren'den

Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 49. dakikada takımının ikinci golünü atan Sinan Gümüş, 54. dakikada Eren Derdiyok'a asist yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan, Eren'e adeta al da at pası attı. Boş kaleye topu ağlara gönderen Eren, farkı 3'e çıkaran isim oldu.

Emre Akbaba siftahı yaptı

Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla ilk golünü eski takımına attı. Emre Akbaba, yerden uzak direğe plase vuruşla Galatasaray'ın 4. golünü Alanyaspor ağlarına yolladıktan sonra eski takımına karşı gol sevinci yaşamadı.

59.dakikada Alanyaspor'da Djalma Campos yerini Hasan Ayaroğlu'na bıraktı.

VAR kararı penaltıyı iptal ettirdi

67.dakikada Sinan Gümüş, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Belhanda tam penaltı atışını gerçekleştirecekken Halil Umut Meler, VAR'a başvurmaya karar verdi. Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR sisteminde incelenmesinin ardından iptal edildi.

'İyiyim, beni çıkarma'

Alanyaspor'da 70. dakikada Filipe Augusto oyuna girmek için kenara geldi. Oyundan çıkması istenen Mbilla ise kenara 'İyiyim, beni çıkarma' işareti yaptı. Bunun üzerine değişiklik iptal oldu. Filipe Augosto gülerek yedek kulübesine oturdu. Ardından Filipe Augusto, Efecan Karaca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Muğdat ilk kez Galatasaray formasıyla sahada

73.dakikada Sinan Gümüş yerini Muğdat'a bıraktı. Karşılaşmayı 1 gol 2 asistle tamamlayan Sinan Gümüş, oyundan çıkarken, Akhisarspor'dan transfer edilen Muğdat, Sarı Kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.

Emre Akbaba, Muğdat, Onyekuru...

Galatasaray, 82. dakikada Henry Onyekuru'nun attığı golle 5-0 öne geçti. Sol çaprazdan içeriye doğru giren Emre Akbaba'nın şutu Haydar'dan döndü. Ardından topla tekrar buluşan Emre, pasını Muğdat'la buluşturdu. Muğdat'ın şutu direkten dönerken bitirişi Onyekuru yaptı. Böylelikle Galatasaray'ın 3 yeni transferi de golün içerisinde bulundu.

Golün ardından Onyekuru yerini 2000 doğumlu Yunus Akgün'e bıraktı.

Emre Akbaba'dan 2. gol

Galatasaray'da 83. dakikada oyuna giren 2000 doğumlu Yunus Akgün, 84. dakikada Emre Akbaba'nın golünde asisti yaptı. Emre Akbaba kendisinin 2. takımının ise 6. golünü kaydederken ilk golde olduğu gibi yine sevinmedi.

2000 doğumlu Yunus Akgün'ün ardından Fatih Terim, bir diğer 2000 doğumlu futbolcu Ozan Kabak'ı sahaya sürdü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

Yedekler: İsmail, Serdar Aziz, Linnes, Celil, Ozan, Ryan Donk, Selçuk, Muğdat, Yunus, Feghouli

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo

Badou Ndiaye tribünde

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N'diaye, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda maçı izledi.

Emre Akbaba ilk 11'de

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Emre Akbaba, yeni takımı ile ilk '11' deneyimini eski takımı Alanyaspor'a karşı yaşadı. Akbaba, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlamış ve daha sonra oyuna dahil olmuştu.

Terim'den tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Göztepe mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ryan Donk'un yerine Emre Akbaba'ya şans verdi. Sarı kırmızılı takım sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren ilk 11'i ile çıktı.

Aslan'ın evinde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk iki maçında MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi mağlup ederek sezona ikide iki ile başlayan Galatasaray, ligin üçüncü karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı tek lig maçında da Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor'da 3 eksik

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'da 3 oyuncu Galatasaray deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı bulunan Welinton ve Junior Fernandes'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey, sarı kırmızılı takıma karşı kadroda yer almadı.

Maça yoğun ilgi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Alanyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.