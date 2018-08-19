Firmanın tecrübeli geliştiricilerinden olan Pete Stilwell, Overwatch'un dördüncü bir platform olarak Nintendo Switch için uygun olduğu belirtti. Hali hazırda PC, PlayStation 4, Xbox One platformlarına çıkan oyun, eğer Nintendo Switch'e gelirse, oyuncularını sevindirecektir.

Overwatch, Switch platformuna gelebilir

Aynı zamanda Starcraft serisinden de bahseden Stilwell, gerçek zaman strateji oyunlarının Nintendo Switch için pek uygun olmadığını dile getirdi. Oldukça hızlı bir oynanışa sahip olan Starcraft'ı düzgün bir şekilde oynamak için Joy-Con'ların yetersiz olduğu göz önünde bulundurursak, Blizzard'ı bu konuda haklı bulabiliriz.

Ancak Overwatch, Starcraft kadar komplike olmadığından oyuncular oyunu rahatlıkla oynayacaktır. Diğer bir yandan Overwatch ve Doom gibi oyunları Nintendo Switch'te oynamanın daha zevkli olduğunu savunan büyük bir oyuncu kesimi de var. Halen diğer platformlara göre oldukça yeni bir platform olarak gösterilen Nintendo Switch, üçüncü parti oyun desteği konusunda elini günden güne güçlendiriyor. Bakalım Blizzard, Nintendo tarafında nasıl adımlar atacak?