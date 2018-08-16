Osmanlıspor’da Giresunspor mesaisi sürüyor

Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk haftasında Boluspor’a 1-0 mağlup olan Osmanlıspor, 2. haftadaki Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Tugay Kacar, arka adalesinde sertlik oluştuğu için tedbir amacıyla idmana katılmadı. Tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir ve Sokol Cikalleshi takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Hasan Kılıç ise takımla çalışmalara başladı.

Osmanlıspor yarın akşam yapacağı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.