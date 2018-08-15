Osmanlıspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği belirtildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir, Hasan Kılıç ve Sokol Cikalleshi’nin katılmadığı ve bu oyuncuların fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yaptığı aktarıldı. İyileşme sürecine giren kaleci Santiago Mele’nin, kaleci antrenörü Hakan Polat’ın yaptırdığı antrenmana katıldığı ifade edildi.

Osmanlıspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.