Osmanlıspor bayram mesaisinde

Osmanlıspor, ligin üçüncü haftasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Bayramın birinci gününü izinli olarak geçiren mor-sarılılar ikinci günde Batıkent Tesisleri’nde çalışmalara başladı.

Yönetici, teknik heyet, futbolcu ve personelin bayramlaşmasının ardından başlayan antrenman, bir buçuk saat sürdü. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmanın ardından pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip, oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Günün tek antrenmanına tedavi süreci tamamlanan Payam katılırken, tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir ve Sokol takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.