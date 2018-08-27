27 Ağustos 2018 Pazartesi Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.

DREAM GREEN Hemcinselerini Avlar...

1.AYAK: Son üçüncülüğü ile dikkatleri üzerine çeken ATEŞHATTI mesafesinde bu kez fotoyu önde geçebilir. İstanbul çiminde start aldığı yarışındaki ikinciliğini beğendiğim RENGİAL henüz Maiden bir isim olmasına rağmen geliştirdiği formu ile rakiplerini avlayabilir. Bir süre aradan sonra yarış görüp nefes açan SEBAHAT en ufak hatayı affetmeyecektir. Maiden'e veda ettiği yarışı ardından formunu muhafaza eden eküri avantajlı RIFKİYE şanslılardan. Gizli ekürilerden KARASULTAN'dan da sürpriz bir yarış bekliyorum. Kısa aranın ardından koştuğu yarışında yakın ara tabela dışı kalan KAİNATIM bu kez M.Çiçek ile hedef yapıldı. İstanbul'da Maiden'e veda ettiği yarışı ardından Bursa'ya formda gelen CANBERÇİN'de ilk ayakta şans verdiğim isimlerden.

2.AYAK: Maiden 3 yaşlı İngilizlerin mücadele edeceği günün ikinci ayağında önceliği son yarışını ölçü almadığım IVANKA'ya vermek istiyorum. Bu sefer sert jokey tercih edilen ÇİKOK YAĞMURU'na değişen jokeyi ve takısı ile şans vermek istiyorum. Kurtel ekürisinin İzmir pistinde bekleneni veremeyince Bursa'ya getirdikleri SO DEEP'in ihmal edilmemesinden yanayım.

3.AYAK: Mehmet Kaya ile mükemmel bir uyum yakalayan DREAM GREEN'in yine hem cinslerinin yanında fotoyu önde geçeciğine inanıyor ve banko olarak önermek istiyorum.

4.AYAK: Bu ayak takdir edeceğniz üzere üç kalite ismin üzerine kurulacak. Formda SERDÜMEN, YETİM AHHMET ve bir süredir start almasa da Ankara'da idmanlarına hız verilerek Bursa'ya getirilen YELTAY ayırt edilmeden yazılması gereken isimler.

5.AYAK: Dişilere ait Handikap15 yarışı olan günün beşinci ayağında önceliği Çim kum ayırt etmeyen iyi durumdaki SU MELEK'e vermek istiyorum. Son yarışını beğendiğim İMHAN hafif kilo avantajını iyi kullandığı takdirde bu safkanı avlayabilir. Mesafesini bulan BİLGİLTAY'da boş kilo avantajı ile hata affetmeyecektir. Son yarışlarını kesinlikle ölçü almadığım ASLINAZ'a bu kez grup müsait, pist ve mesafe avantajına da sahip. Geniş kuponlarda ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan fakat çim kum ayırt etmeyen SELAYATLI'yı önermek istiyorum.

6.AYAK: Maiden'in ikinci bölüneni olan günün son ayağında ise formları ile dikkat çeken WOODS RUNNER ve WOUNDED arasındaki zevkli mücadele bence birinciyi belirleyecektir. Her iki safkanın hata yapması durumunda son yarışlarını ölçü almadığım eküri avantajlı GRAND HOPE ve çime ilk kez çıksa da etkili koşmasını beklediğim ERDEMİR devreye girebilcek isimlerdir. Bol şanslar, bol kazançlar...

2,14,6,5,4,3,11

10,7,6,1

1

6,4,5

3,10,8,7,4

6,7,3,1