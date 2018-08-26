Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında konuk ettiği Hatayspor’la 0-0 berabere kalan Denizlispor’un teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları 1 puanın kendileri için olumlu olduğunu söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, keyifli ve tempolu bir maç oynadıklarını ifade etti.

Oyunun birçok bölümünde takımının hatalarından yararlanan rakiplerinin pozisyonlar bulduğunu belirten Özköylü, kendilerinin de pozisyonlar bulduğunu, daha çok topa sahip olmaya çalışan tarafın Denizlispor olduğunu kaydetti.

Özköylü, basit hatalar yaptıklarını, her şeye rağmen oyuncularının sahada güzel oyun çıkarttığını anlatarak, "Top kazanmak için çok fazla koşmak zorunda kaldık. O yüzden mutlaka topa sahip olan, üçüncü bölgede topu tutan bir takım olmak zorundayız. Bunu yavaş yavaş geliştireceğiz. Özelikle bizim tam anlamıyla hazır olacağımız zamana kadar elde edeceğimiz her puan bizim için çok önemlidir. Aldığımız 1 puanın bizim için olumlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

İlhan Palut: "Çok top kaybettik"

Hatayspor’un teknik direktörü İlhan Palut ise oynadıkları her maçta yere daha iyi basarak kendilerine yakışan puanları toplamak istediklerini ifade etti.

Denizli’ye gelirken zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Geçen haftanın moraliyle karşımıza çıkacak bir takım vardı. Bu noktada kendi önlemlerimizi alıp maça çıktık. İstediğimiz oyunu yapamadık ve çok top kaybettik. Ama sonra pozisyonlar bulduk. İkinci yarı çok tempolu bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Tabii ki Denizlispor’un da pozisyonları var. Onlar da maçı kazanabilirdi. Genel anlamda baktığımız zaman Denizlispor deplasmanından alınan 1 puan bizim için iyi."