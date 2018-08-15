Orhan Kaynak taraftar desteği istiyor

Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekipte zorlu maç öncesi Ömer Yıldız’ın sakatlığı devam ediyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti.

"Maça iyi hazırlanıyoruz"

Adanaspor maçını zor bir havada oynadıklarını söyleyen Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “3 puanla dönebilirdik. Son dakikada Ahmet Aras’ın net pozisyonu vardı. Maçta çok gelgit vardı hem oyun, hem pozisyon olarak. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Elimizde mevcut kadroda hazır olmayan oyuncular var. Kalecimiz Ahmet’in parmağında ödem var. Tatos’un biraz ağrıları var. İnşallah 11 kişi çıkarmaya çalışacağız. Boluspor 3 senedir şampiyonluğa oynayan, düzgün kurulmuş bir takım. İki, üç transfer yapıp kadrosunu büyük ölçüde koruyan bir takım. O yüzden çok zor bir maç. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah son ana kadar bizi destekleyeceklerdir. Oyuncularımızla gayet iyi hazırlanıyoruz, başka sıkıntımız yok” dedi.

“Her iki tarafı da kovalıyoruz”

Transfer tahtasını açmak için yönetim kurulunun çalışmalarını devam ettirdiğini dile getiren Kaynak, “Tabii sonuç almak önemli. Transfer tahtası açılmayacak gibi, eski oyuncularla görüşüyoruz. Açılacak gibi yeni transferlerle uğraşıyoruz. Her iki tarafı da kovalıyoruz. Önemli olan Elazığspor’un önünün açılması. Önceki yıllarda yapılan destekleri bu yıl da bekliyoruz açıkçası. Transfer tahtası açılmayacaksa önümüze bakmamız lazım. İnşallah belirsizlik en kısa zamanda çözülür” ifadelerini kullandı.

“Daha planlı gitmeye çalışıyoruz”

Son olarak transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Kaynak, “Bir çok isim geliyor gündeme ama gerçek olan anlaşılan oyuncular. Görüştüğümüz oyuncular var ama açıkçası ya belirsizlikten dolayı gelmek istemiyor yada fiyatlarından dolayı biz vazgeçiyoruz. Ekonomik bütçemiz çok iyi değil, ona göre hareket ediyoruz. Daha planlı gitmeye çalışıyoruz. Sağlam adımlarla gidebilirsek bu bizim için başarı olacak” şeklinde konuştu.

Elazığspor takım kaptanı Mehmet Yiğit ve genç oyuncu Eren Çinkılınç da Boluspor mücadelesin hakkında konuştu.

Adanaspor maçında oynadıkları oyunun takıma olumlu yansıdığını ifade eden Kaptan Mehmet Yiğit, “Önümüzde bir Boluspor maçı var. Ligin iyi takımlarından birisi. Bizim transfer yasağımız devam ediyor ama eldeki oyuncularla elimizden geleni yapacağız. Taraftarları yanımızda görmek istiyoruz. Lig zor geçecek bizim açımızdan. Güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Taraftarı da yanımızda görmek istiyoruz. İyi bir maç izlettireceğiz inşallah. Biz elimizden geleni yapacağız, sonrasını Allah’a bırakacağız” açıklamasında bulundu.

Elazığspor formasının kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli kaptan, “Genç oyuncularımız çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Yeter mi, bana göre yetmez. Çünkü bu şehirde beklentiler yüksek onlardan. Biz onlara, onlar da bize yardımcı olacaklar ve hep birlikte kazanacağız. İyi çocuklar zaten aslan gibi de çalışıyorlar. Önümüzdeki maçlarda da şans bulacaklardır. İyi oynadıkları sürece Elazığspor onlardan faydalanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Takımın gelecek vaat eden futbolcularından Eren Çinkılınç ise, “Adanaspor karşısında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah’a şükür 1 puan aldık. 3 puana da yakındık. İnşallah Boluspor maçında 3 puanı alacağız. İnşallah biz de oynaya oynaya tecrübeleneceğiz. Elazığ çocuğu olarak büyük bir fırsat bizim için. İnşallah kendimizi gösterebiliriz. Elazığspor için her zaman, her şeyi vermeye hazırız. Bolu maçında da taraftarlarımıza güveniyoruz, inşallah gelecekler. Elazığspor inşallah en güzel yerlerde olacak” ifadelerini kullandı.