Orhan Çıkırıkçı: Hakemler biraz daha dikkat etse, böyle olmayabilirdi

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Altay’a 5-0 yenilen İstanbulspor’un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, karşılaşmaya kötü başladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Çıkırıkçı, "Maça kötü başladık. İlk 10 dakikada karşılaşma dengeli olsa da kendi sahamızda kötü başladık. Hakemler biraz daha dikkat etse, böyle olmayabilirdi. El pozisyonu vardı ve hakem onu görmedi. Devamında 10 kişi kaldık." dedi.

Çıkırıkçı, yaralarını en kısa sürede sarıp, önlerindeki maça konsantre olacaklarını sözlerine ekledi.

-Mustafa Alper Avcı: "İnşallah çıkışımız devam eder "

Altay Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, iyi skordan dolayı oyuncularını tebrik etti.

İstanbulspor’un 5 orta saha oyuncusuyla karşılaşmaya başladığını dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"İstanbulspor, topun kendisinde kalmasını istiyordu. Özellikle oyunu ikinci bölgede kabullenip, üçüncü bölgede topa sahip olarak, atak sonuçlandırmayı hedefledik. İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynadık. Kırmızı karttan sonra İstanbulspor’un takım boyu uzadı ve pozisyonlar bulduk. Skordan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok coşkulu, baskılı ve inançlı oynadılar. İnşallah bu çıkışımız devam eder."