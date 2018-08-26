Yelkende Optimist Milli Takımı ile 21 Yaş Altı Laser Takımı, katıldıkları Avrupa Şampiyonalarını dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Optimist Milli Takımı, 20-25 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Ledro kentinde organize edilen ve 15 ülkenin katıldığı Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Kuzey Kumlalı, Can Ertürk, Okyanus Arıkan ve Bilge Nur Yazıcı’dan oluşan milli takım, üçüncülük mücadelesinde Polonya’ya 2-1 kaybetti.

Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nda İtalya birinci, İsveç ikinci, Polonya ise üçüncü sırayı elde etti.

Öte yandan 21 Yaş Altı Laser Standard Milli Takımı, İsveç’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Bastad kentinde 17-24 Ağustos tarihlerinde organize edilen şampiyonada 24 ülkeden 67 sporcu mücadele etti. Milli sporcu Berkay Abay, şampiyonayı dördüncü sırada bitirirken, Alp Baltalı, 19 yaş altı sınıfında dördüncü, 21 yaş altı sınıfında ise 13. sırada yer aldı.

AA