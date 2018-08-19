Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiraladığı genç futbolcu Henry Onyekuru, Göztepe maçının 42. dakikasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'deki ilk golünü attı.

19 Ağustos 2018, Pazar 23:39
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Galatasray’da yeni transfer Henry Onyekuru, ligde siftah yaptı. Nijeryalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 11’de sahaya çıktığı Göztepe karşılaşmasının 42. dakikasında Galatasaray’ı öne geçiren ilk golü kaydetti. Fernando’nun pasında Göztepe yarı sahasında bire bir kalan genç oyuncu, kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirerek, ilk resmi golünü atmış oldu. 

Galatasaray’dan önce son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu. 

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