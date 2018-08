One Piece serisinde Hasır Şapka Korsanları'nın aşçısı ve usta dövüşçü Vinsmoke Sanji'nin yanında Luffy'nin düşmanı Marhsall D. Teach olarak bilinen Kara Sakal isimli karakterler oyunda oynanabilir olacak. Daha öncesinde One Piece'ten yan karakter olarak Zoro'yu ekleyeceklerini belirten yapımcılar, One Piece hayranlarının ilgisini çekmek istiyor.

Sanji ve Kara Sakal, Jump Force'a eklenecek

Son çıkan One Piece Burning Blood oyununa benzeyen dövüş yapısı sayesinde kendi içerisinde özel kombolar barındıran yapım, ünlü anime serilerinin karakterlerini çarpıştıracak. Bleach, Dragon Ball, Naruto ve Death Note serilerinden karakterleri oyuna ekleyen geliştiricilerin nasıl bir yapımla karşımıza çıkacaklarını merak ediyoruz.

Ayrıca seride gördüğümüz karakterlerin özel güçlerinin çoğu, oyunda kullanılabilir olacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformuna çıkacak olan yapım, maalesef Nintendo Switch'i es geçiyor. Diğer anime oyunlarına göre daha realistik bir grafik yapısında olan oyun, bakalım satış anlamında başarılı olacak mı? Hep beraber göreceğiz.