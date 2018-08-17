Önder Dağıstan toprağa verildi

Türk Milli Takımı ve Beşiktaş’ın eski voleybolcularından Altay’ın ilk kadın yöneticisi Oya Dağıstan’ın İzmir’de 79 yaşında vefat eden eşi Önder Dağıstan, Alsancak Hocazade Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Milli takım ve Beşiktaş’ın eski voleybolcularından, Altay’ın ilk kadın yöneticisi merhume Oya Dağıstan’ın eşi İnşaat Mühendisi Önder Dağıstan, İzmir’de vefat etti. Üç çocuk babası Dağıstan için Alsancak Hocazade Camisi’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Cenazeye Dağıstan’ın çocukları ünlü piyanist Ece Dağıstan, Serdar Dağıstan, Ceyda Dağıstan ve sevenleri katıldı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da sevgilisi Ece Dağıstan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Say ve sevgilisi Ece Dağıstan, caminin bahçesinde başsağlığı dileklerini birlikte kabul etti. Cenaze namazının ardından Dağıstan için helallik alındı. Yapılan duadan sonra Dağıstan’ın cenazesi, Bornova Yeni Mezarlığı’nda 2008 yılında kanser hastalığı neticesinde yaşamını yitiren Oya Dağıstan’ın yanına defnedildi.