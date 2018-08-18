Ondan incesi yok: ASUS ROG Zephyrus S

Merak edilen ASUS ROG Phone fiyatı sonunda ortaya çıktı. Öte yandan, ASUS oyun telefonu için biçilen fiyat birçok kullanıcının hayallerini yıkacak cinsten diyebiliriz.

Orijinal ROG Zephyrus ile kıyaslandığında yüzde 12 daha ince hale gelen dizüstü oyun bilgisayarı, süper ince çerçeveli ultra hızlı ekrana sahip. 6 çekirdekli 8. nesil Intel Core i7 işlemci ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce GTX 1070 grafik işlemciye varan seçenekleri bulunan üründe, ince çizgiler ve üst seviye detaylara sahip metal kasa kullanılıyor. Bu sayede hem kompakt tasarım hem de hafiflik aynı potada eritilmiş. 360 x 268 x 14.95~15.75 milimetre ölçülerindeki dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 2.1 kilogram.

Intel Core i7-8750H işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Öte yandan, 24 GB DDR4 RAM desteği de mevcut. Grafik işlemci seçeneği olarak ise 8 GB GDDR5 video bellekli NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q veya 6 GB GDDR5 video bellekli NVIDIA GeForce GTX 1060 seçilebiliyor.

15.6 inç IPS Full HD (1920 x 1080) ekran yüzde 100 sRGB uyumlu. 144 Hz tazeleme oranı ve griden griye 3 ms tepki süreli ekran oyun deneyiminizi katkı sağlayacak. Ürün ayrıca M.2 NVMe PCIe 256 GB / 512 GB / 1TB SSD seçenekleri sunuyor. Ürünün Windows 10 Home veya Pro ön yüklü geldiğini de belirtelim.

Zephyrus S bağlantı zenginliği ile de göz dolduruyor. Sunulan bağlantılar ise; 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x 3.5 mm ses girişi. Kablosuz bağlantı içinse 802.11ac 2×2 Wave 2 Wi-Fi Bluetooth 5.0 özellikle çoklu oyunculu oyunlarda oldukça işinize yarayacak.

Eylül ayında piyasaya sürüleceği paylaşılan ASUS ROG Zephyrus S için fiyat bilgisi ise henüz verilmiyor.