Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Her an her şeyin olabileceğini dile getiren Sağıroğlu, “Trabzon’da hiçbir zaman transfer bitmez. Hem gelir hem de gider. Gün geçtikçe eksik bölgelerimiz ortaya çıkıyor. Ankaragücü maçında da eksiklerimizi göreceğiz ve transfer politikamızı hızlandıracağız. Buna göre transferler gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.