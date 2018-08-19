Ogenyi Onazi gönülleri fethetti

Trabzonspor taraftar grubu Vira’nın yöneticilerinden Gökhan Kılıç, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmiş ve Sivas maçında onun anısına bir koreografi hazırlanmıştı.

Kırmızı-Beyazlılar ile oynanan karşılaşmayı Kılıç’ın minik oğlu da tribünden takip etti. Maçın ardından Kılıç’ın oğluna formasını hediye eden Onazi de gönülleri fethetti.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Nijeryalı futbolcu, “Baban tanımaktan gurur duyduğum düzgün bir insan, vefakar bir Trabzonspor taraftarıydı. Sen de onun bize mirası özel bir çocuksun. Yüzlerce abin gibi ben de bundan sonra hep yanında olacağım Karahan” notunu düştü.