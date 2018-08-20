Nwekaeme imzayı attı

Trabzonspor’un yeni transferi 29 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Nwekaeme için kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan Atatürk Köşkü’nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas katıldı.

İmza töreninde konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Anthony’nin geçmişteki başarılarını tekrarlayacağına inandıklarını belirterek, “Forvet takviyesi anlamında geçmişi ve başarısı yüksek olan Anthony kardeşimizi kadroya katıyoruz. Trabzonspor transfer ettiği oyuncularla kadrosunu güçlendirirken imza törenlerini bu tip tarihi eserlerde ve Trabzon’un özelliğini taşıyan yapılarda düzenleyerek Trabzon’un tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burası tarihi Trabzon’un simgesi olmuş Atatürk Köşkü. İnanıyoruz ki Atatürk Köşkü’nün Trabzon’un simgesi olduğu gibi Anthony kardeşimiz de Trabzon’un simgelerinden olup Trabzon’a katkılar sunacak. Kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadarki geçmişi çok parlak, burada da geçmişindeki başarıları tekrarlayacağına inanıyorum” dedi.

Bordo-mavili takımda oyuncu alımına devam edilebileceği gibi giden oyuncularında olabileceğini vurgulayan Hacısalihoğlu, “Yakın tarihte futbol endüstriye dönüştüğünden bu yana transferin süresi ve programı çok belirgin ve keskin olmuyor. Oyuncu alımına devam edebileceğimiz gibi bizden de giden oyuncular olabilir. Bu sadece bizim için değil Türkiye ve dünyadaki bütün kulüpler kulüplerin yaşanan bir süreç. O anlamda ne transferi tamamladık ne nokta koyduk ne de oyuncu almaya devam edeceğiz diyebiliriz. Ancak bir defans oyuncusu daha düşünüyoruz. Ama kesinleşmiş bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Sol kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyorum”

Nijeryalı Anthony Nwekaeme ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un başarılı olma adına hırsının olduğunu dile getirerek, “Trabzonspor bana burada olma şansını verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutlu hissediyorum. Görüyorum ki takımın başarılı olma adına hırsı var bu da beni bir oyuncu olarak çok motive ediyor. Ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçını izlediğini belirten Nwekaeme, “Gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftar ve atmosfer çok harikaydı, çok da iyi insanlar olduklarını gördüm. Gerçekten her şey mükemmeldi. Forvet olarak da oynayabilirim ama kendi tercihim sol kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyorum” diye konuştu.

İmza töreninin ardından yoğun ilgiyle karşılaşan Nwekaeme tarafların formalarına imza atarak, fotoğraf çektirdi.

İHA