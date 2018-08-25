James Nunnally, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılarak NBA’in yolunu tutmuştu. Nunnally, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Barcelona ve Baskonia gibi EuroLeague takımlarının dikkatini çekse de NBA’den kontratı kapmayı başardı ve Minnesota Timberwolves‘a imza attı.

Minnesota Timberwolves‘ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Nunnally, neden Minnesota’yı seçtiğini anlattı, Fenerbahçe‘den Avrupa’nın büyük kulübü olarak bahsetti.

Minnesota Timberwolves’u seçme nedeni ile ilgili sorulan soruya James Nunnally, “Timberwolves’ın Batı’nın yükselen takımı olduğunu, savunma özelikli bir koçtan öğreneceğim şeyler olduğunu ve buraya uygun olacağımı düşünüyorum.. Geçtiğimiz sezon birçok iniş çıkış yaşadılar, birçok sakat oyuncuları oldu. Daha yüksek bir sıra elde edebilirlerdi diye düşünüyorum. Kendime iyi bir yer seçtiğimi hissediyorum. Dışarıdan şuta ihtiyaçları vardı ve bu da bizi birbirimize yönlendirdi.” ifadelerini kullandı.

Oyun tarzı ve istatistiklerinin NBA’deki 3-and-D tabirine uyduğu hatırlatılması üzerine Nunnally, “Kariyerim boyunca böyle oynadığımı düşünmüyorum ama son iki yılda Avrupa’nın büyük bir kulübünde oynadım ve oradaki rolüm, rakibin en iyi oyuncularını savunmak ve basitçe boş şutları sokmaktı. Açık sahayı kullanmak, alan açmak ve şutları sokmak, bu konularda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

EuroHoops