Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Nikola Kalinic, basketbolcuların yaşadığı bir sorunu gündeme taşıdı.

Sarı-Lacivertli takımın Sırp oyuncusu, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajda FIBA, EuroLeague ve EuroLeague Oyuncular Birliği'ne seslenerek, tüm organizasyonlarda ortak bir topun kullanılmasını önerdi.

Günümüzde THY EuroLeague'de, FIBA turnuvalarında ve yerel liglerde farklı maç topları kullanılırken, bu zaman zaman basketbolcular için alışma konusunda sıkıntı teşkil edebiliyor.