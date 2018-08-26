Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Nikola Kalinic, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla yetkililere seslenerek THY EuroLeague, FIBA organizasyonları ve yerel liglerde aynı maç topunun kullanılması önerisinde bulunmuştu.

Sırp basketbolcunun bu talebine meslektaşlarından tam destek geldi. EuroLeague takımlarından Maccabi FOX Tel Aviv'in iki yıldız oyuncusu Michael Roll ve Jeremy Pargo, Kalinic'i bu konuda yalnız bırakmadı.

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Roll, "%100 katılıyorum" derken, Pargo ise "LÜTFEN! Fakat eminim ki bu küçük şey bile büyük bir şey istemek demek" ifadelerini kullandı.