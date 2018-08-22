Nigel Williams-Goss: Spanoulis yanımda olduğu için şanslıyım

Olympiakos’un yeni transferi Nigel Williams-Goss, ilk antrenman sonrası koç David Blatt ve takımın efsanesi Vassilis Spanoulis hakkında konuştu.

David Blatt’i takımın başına getirerek iddialı bir kadro kuran Olympiakos, yeni sezon çalışmalarına başlarken takımın heyecan verici oyuncularından Nigel Williams-Goss, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

Amerikalı guard, “Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Birkaç gündür gayri resmi antrenmanlar yapıyoruz ve mükemmeliğe doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Antrenmanda ve sonrasında sıkı çalışarak, kendimize alışkanlıklar inşa edeceğiz. Koç David Blatt, hızlı bir şekilde oynamamızı istiyor ve savunmada da yol gösteriyor. Olympiakos tarihi bir kulüp ve şampiyonluk için oynayacağımız bir sır değil” dedi.

Olympiakos’un yeni guardı Spanoulis ile oynayacak olması hakkında da konuştu: “Çok ama çok başarılı bir oyuncu. Onun yanında oynayacağım için çok şanslıyım. Bir guard olarak ondan çok şey öğreneceğim” dedi.

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