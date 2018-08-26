NBA'in en ilginç karakterlerinden birisi olan Nick Young, bu kez polislerle yaşadığı sorun ile gündemde.

TMZ Sports'un haberine göre Young, dün gece rutin bir trafik kontrolü sırasında görevli polis memurları ile yaşadığı sorun sonrasında tutuklandı.

Geride bıraktığımız sezonda Golden State Warriors ile şampiyonluk sevinci yaşayan 33 yaşındaki skorer guardın, Cuma gecesi Hollywood'da rutin trafik kontrolü sırasında polislerle işbirliği yapmadığı ve memurlara zorluk çıkartması sonrasında 'adaletin engellenmesi' gerekçesiyle de tutuklandığı bilgisi verildi.

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