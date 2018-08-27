Negredo: Yenilmezlik serisi sonrası yenilgi çok üzücü

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci ve 24'üncü dakikada Doukara ve 33'üncü dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti. Beşiktaş'ta ise 26'ncı dakikada Negredo ve 56'ncı dakikada Pepe'nin attığı goller mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin ardından Negredo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol golcünün açıklamaları:

"Uzun bir yenilmezlik serisinden sonra kaybetmek çok üzücü. İlk yarıda inanılmaz kötüydük. İkinci yarı istediğimiz baskıyı kurmaya çalışırken oyunun çok durması, istediğimiz tempoyu yapmamızı engelledi. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik."

"Hocam bana nerede ne zaman şans verirse onu yapmaya çalışacağım."