Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’nun Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr’a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe’den Giuliano’yu da transfer eden Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr kulübüyle anlaşma sağladığı, golcü futbolcunun transferinin bitmesinin an meselesi olduğu ileri sürüldü.

LASK Linz ve Erzurumspor maçlarında attığı birbirinden kritik gollerle Beşiktaş’a çok önemli katkılar sağlayan ve piyasasını artıran Negredo’ya gelen teklifin siyah-beyazlıları bir hayli sevindirdiği öğrenildi. Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Negredo’yu bedelsiz vermeyi bile düşünen Beşiktaş’ın üst üste attığı goller nedeniyle tecrübeli oyuncuyu bonservisle satmayı planladığı ifade edildi.

Bu arada Alvaro Negredo son dakika golleriyle dikkat çekiyor. İspanyol forvet, siyah-beyazlı takımda şimdiye kadar toplam 17 gol kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu bu gollerin 10’unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan Negredo 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

33. yaş günü kutlandı

Alvaro Negredo 33. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İspanyol forvet antrenman öncesi tesislerde düzenlenen kutlamada pasta kesti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları, Negredo’ya yeni yaşında mutluluklar diledi. (Skorer)