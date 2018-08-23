Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin Emre Akbaba kadar sevindiği bir diğer transferde Badou Ndiaye. 16 milyon Euro’ya gittiği Stoke City’den bedelsiz olarak kiralanacak Senegalli orta saha oyuncusu, 3.5 milyon Euro’luk ücret talebini 2 milyon 750 bin Euro’ya indirince Galatasaray Yönetimi ile el sıkışmıştı. Ndiaye konusunda kulübüyle de herhangi bir pürüz kalmazken, artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Stoke City’den gerekli evraklar geldiği takdirde Ndiaye ismi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilecek.

Hedefi Alanya maçı

Taraftarlar gibi Ndiaye de bir an önce bu işin bitmesi istiyor Normal şartlarda geçen haftaki Göztepe maçında kadroda olmayı hedefleyen Ndiaye, Türk Telekom Stadı’ndaki Alanyaspor mücadelesine kaçırmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim de, Emre Akbaba’da olduğu gibi Ndiaye’yi de geldiği gibi 21 kişilik maç kadrosuna alabilir.