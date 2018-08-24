Ndiaye sözünü tuttu, İstanbul'a geliyor!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da sevindirici haber geldi.

24 Ağustos 2018, Cuma 10:01
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Badou Ndiaye için Stoke City’yle anlaşan Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle arasındaki bazı pürüzleri gidermesi için bugüne kadar süre vermişti. 

Futbolcunun menajeri Willian dün sarı-kırmızılı yetkilileri arayarak, problemin çözüldüğü bilgisini verdi. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin de transfer için devreye girdiği iddiası sarı-kırmızılılarda kısa süreli paniğe neden oldu. 

Bu haberler üzerine Willian ile görüşen sarı-kırmızılılar hem iddiaları sordu hem geliş programını düzenledi. Ndiaye cephesi Galatasaray’a verilen sözün arkasında olduklarını bildirdi. Verilen garanti Cim-Bom’u rahatlattı. 

Kaynak: Skorer

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