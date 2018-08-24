Badou Ndiaye için Stoke City’yle anlaşan Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle arasındaki bazı pürüzleri gidermesi için bugüne kadar süre vermişti.

Futbolcunun menajeri Willian dün sarı-kırmızılı yetkilileri arayarak, problemin çözüldüğü bilgisini verdi. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bu haberi de okudular Galatasaray, Simon Kjaer transferini bitirdi

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin de transfer için devreye girdiği iddiası sarı-kırmızılılarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Bu haberler üzerine Willian ile görüşen sarı-kırmızılılar hem iddiaları sordu hem geliş programını düzenledi. Ndiaye cephesi Galatasaray’a verilen sözün arkasında olduklarını bildirdi. Verilen garanti Cim-Bom’u rahatlattı.

Kaynak: Skorer