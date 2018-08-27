Ndiaye Galatasaray'ı duyurdu!

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan eski futbolcusu Badou N’diaye sosyal medya hesabında sarı-kırmızılı ekibin logosunu kapak fotoğrafına koydu ve profiline 'Galatasaray'ın futbolcusu' notunu düştü.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:37
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Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu N’diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve Stoke City’nin futbolcusu notunu paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor’dan 7 milyon 500 bin Euro’ya kadrosuna katarken devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City’e transfer etmişti. 

Bu arada Ndiaye'nin bugün saat 15.45'te İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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