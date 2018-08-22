Ndiaye: Aklım hep Galatasaray’daydı

Yarım sezon sonra Galatasaray’a kiralık olarak dönmeye hazırlanan Badou Ndiaye , parçalı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Senegalli orta saha oyuncusu, “Fatih hocamın beni takımda görmek istemesi, taraftarların müthiş ilgisi nedeniyle aklım yaz boyunca Galatasaray’daydı. Şartların oluşmasını bekledim. Yeniden Türk Teleko m Stadı’na çıkacağım için mutluyum” dedi.

Fizik olarak hazır durumda olduğunu belirten Ndiaye, “İyi bir kamp dönemi geçirdim. Stoke City ile lig maçına da çıktım. Hedefim, taraftarımızın önündeki Alanyaspor mücadelesinde forma giymek. Ta bi kararı hocamız verecek” ifadesini kullandı.

Öte yandan Ndiaye’nin transfer döneminde Galatasaray’a gelmek için Bournemouth, Marsilya ve Wolverhampton gibi kulüplerin tekliflerini geri çevirdiği öne sürüldü.