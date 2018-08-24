Geçtiğimiz yaz Monaco'dan 3,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Nabil Dirar'ın Sarı Lacivertliler'den ayrılacağı konuşuluyordu.

32 yaşındaki Faslı futbolcunun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a transfer olacağı ve bu nedenle takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edilmişti.

Fransız basını ise tecrübeli sağ kanat oyuncusu hakkında çıkan transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu.

Toulouse kulübüne yakınlığıyla bilinen Les Violets adlı internet portalının okuyucularıyla paylaştığı habere göre oyuncunun yakın çevresi iddiaların asılsız olduğunu ve Dirar'ın Sarı Lacivertliler'de kalacağını söyledi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr