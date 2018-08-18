Mustafa Reşit Akçay: “Sonuç dışında her şey güzeldi”

Spor Toto 1. Lig’de ikinci hafta müsabakaları kapsamında Osmanlıspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Karadeniz temsilcisi tek golle 1-0 önde tamamladı. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osmanlıpor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, onun dışında takımın performansından memnun kaldığını söyledi.

Takımın saha içindeki işbirliği konusunda sorunları olduğunu vurgulayan Akçay, şu açıklamada bulundu:

“Güzel olan taraf, her hafta bir sonraki haftaya daha yüksek seviyede giriyor olmamız. Ve çabalarımızın da müsabakanın başından sonuna kadar devam ediyor olması. Oyuncularımızın iyi niyetli olması. Maç sonuçları, puan eksiklikleri bize hedefimizden uzaklaştırabilir mi? Bugün bazı sorunları yaşamamız daha sonraki günler için bize daha avantajlar sağlayacak diye düşünüyorum. O nedenle de bunları bugün yaşadığımız için de daha şanslıyız diye düşünüyorum.”