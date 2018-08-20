Altay Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Afjet Afyonspor’la zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini, deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa ilk yarı o şekilde oynadıklarını kaydetti.

Maçta iyi savunma yaptıklarını söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Hızlı ataklarla da hücuma çıkmaya çalıştık. İkinci yarı baskıya biraz daha direnç göstermeliydik. Oyuncu değişiklikleri sonrası özellikle ikinci bölgede savunmaya geçişlerdeki adam paylaşımlarında sıkıntı yaşadık. Hücuma çıktığımız pozisyonlarda daha isabetli ve hızlı pas yapabilsek daha etkili olabilirdik. Savunmadaki başarımızı hücuma da yansıttığımızda ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama her iki taraf açısından da adaletli bir sonuç oldu. 1 puan deplasmanda bizim açımızdan kazanç diye düşünüyorum."