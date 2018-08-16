Kırmızı Şeytanlar’ın bu kararı almasındaki en temel etken ise Portekizli çalıştırıcının bu sezon istediği transferleri yapamamış olmasına rağmen 2 sezonda harcadığı 319 milyon Euro (2.1 milyar TL). Transfere servet yatıran Mourinho bu süre içerisinde sadece Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi.

SADECE 104.5 MİLYON EURO

Tecrübeli çalıştırıcının Chelsea dönemi dahil son 3 senede transfere harcadığı para yaklaşık 404.3 milyon Euro’yu (2.7 milyar TL) buluyor. Hal böyle olunca futbol otoriteleri de 3 senelik Real Madrid kariyerinde üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösteren Zinedine Zidane ile Mourinho’yu kıyaslamaya başladı. Zidane bu süre içerisinde sadece 104.5 milyon Euro (724 milyon TL) harcayarak tarihi başarılara imza attı.