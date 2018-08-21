Mount & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2018 videosu yayınlandı

Almanya'nın Köln kentinden düzenlenen Gamescom 2018 fuarına katılan Taleworlds Entertainment, yıllardır merakla beklenen oyunları, Mount & Blade II: Bannerlord'un, oyuncuların heyecanını katbekat arttıracak kısa bir tanıtım videosunu yayınladı.

Yayınlanan yeni video Mount & Blade II: Bannerlord'un sandbox dünyasından da ayrıntılara yer veriyor. Yayınlanan videoda, özellikle yaşayan şehir atmosferi oldukça dikkat çekiyor. Şehir sokaklarında gezen, hanlarda içki içen oyuncu dışı karakterlerin önceki oyuna göre daha fazla olduğu göze çarpıyor. Savaş dinamikleri, genel olarak Warband ile aynı olsa da, özellikle kılıç ve balta savurmadaki akıcılık ve artık savaş silahımızın birden fazla düşmana tesir etmesi, göze çarpıyor. Daha önce yayınlanan videolardan farklı olarak, Gamescom 2018 videosunda, strateji haritasının daha önce gösterilmeyen bölümleri de bu video ile gösteriliyor.

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