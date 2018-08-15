Monaco Vida'dan vazgeçmiyor... Hırvat savunmacı için daha önce Beşiktaş'ın kapısını çalan ancak anlaşma sağlanamayınca geri adım atan Fransız kulübü Vida'yı yeniden gündemine aldı. Monaco'nun Vida'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

EN AZ 22 MİLYON EURO

Deneyimli oyuncu için zemin yoklayan Monaco'nun uygun şartların oluşması durumunda bu hafta Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Vida için 22 milyon Euro'dan aşağı sunulacak bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği ve planların buna göre yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim