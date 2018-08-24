Milliler, namağlup finale yükseldi

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan’ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Mladost Atenica Spor Salonu’nda oynanan mücadelede milliler rakibini 25-21, 16-25, 25-13 ve 25-19?luk setlerle 3-1 mağlup ederek namağlup olarak finale çıktı.

Şampiyonada B Grubu’nda yer alan milliler, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’u 3-0’lık skorlarla yenerek yarı finale gelmişti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası finalde yarın TSİ 19.00’da ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.



