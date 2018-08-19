Milliler, İtalya’ya 69-52 mağlup oldu

13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki son maçında İtalya’ya 69-52 yenildi.

19 Ağustos 2018, Pazar 18:43
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13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki son maçında İtalya’ya 69-52 yenildi.

Almanya’nın Hamburg kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-12 önde geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-29 üstün gitti. Ancak Türkiye’ye yalnızca 8 sayı izni verdiği 3. çeyreği 50-38 önde kapatan İtalya, sahadan 69-52 galip ayrıldı.

Milliler böylece C grubunu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı.

A, B, C ve D gruplarında 4’er takımın mücadele ettiği turnuvaya, çapraz eşleşme aşamasıyla devam edilecek. Türkiye’nin sonraki turdaki rakibi, yarın tamamlanacak grup maçlarının ardından belli olacak.

Şampiyona, 26 Ağustos’ta sona erecek.

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