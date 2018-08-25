Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncülük maçında İspanya’ya 64-47 mağlup oldu.
Litvanya’nın Kaunas kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 13-10 üstün kapatan İspanya, soyunma odasına da 35-26 önde gitti.
Farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya, üçüncü periyodunu 48-40 üstün tamamladığı maçı 64-47 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takımda Sude Yılmaz 8 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Arifecan Vardar 8 sayı, 4 ribaunt, Derin Erdoğan da 7 sayı, 8 ribauntluk performansla mücadeleyi tamamladı.