Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, "çifte bayram" yaşattı

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi olan 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı, elde ettiği başarıyla Türkiye’ye ve Eskişehir’deki ailesine Kurban Bayramı’nda çifte bayram yaşattı.

Doğuştan iki kolu olmadığı halde 5 yaşında yüzmeyi öğrenen, ayaklarıyla her türlü ihtiyacını karşılayıp, resim ve ebru yapabilen Sümeyye Boyacı, uluslararası başarılara imza attı.

İlk uluslararası şampiyonası olan ve I?talya’da 2017 yılı ekim ayında gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Oyunları’nda gümüş ile bronz madalya kazanan Sümeyye Boyacı, aynı yıl Meksika’da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası’ndan ise dördüncülükle döndü.

Aldığı derecelerle Türkiye’ye gurur yaşatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Sümeyye Boyacı, nisan ayında Brezilya’da gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 3 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Boyacı, bu ay İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyayla, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü Türkiye’ye dönen Yüzme Milli Takımı kafilesinde yer alan Boyacı, ailesiyle bayramın tadını çıkartıyor. Sümeyye Boyacı’nın yakınları, onun başarısını için düzenledikleri sürpriz piknikte bir araya geldi.

- "Türk bayrağını göndere çekmek çok güzel bir his"

Başarılı sporcu Sümeyye Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitmeni Çiğdem Abaza sayesinde 5 yaşında yüzmeyi öğrendiğini belirterek, oyun oynayarak 12 saatte yüzmeyi başardığını kaydetti.

Yüzme hocası Mehmet Bayrak sayesinde 10 yaşında kulüp düzeyinde yarışlara katılmaya başladığını ifade eden Boyacı, şöyle konuştu:

"Türkiye şampiyonalarındaki başarılarımın ardından, milli takıma seçildim. Çeşitli uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ettim. Bu ay Dublin’de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda birinci oldum. Türk bayrağını göndere çektirmek çok güzel bir his. Bizim için verilen çabaların, gösterilen emeğin karşılığını verdiğinizi hissediyorsunuz. Bu da içinizi çok rahatlatıyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü de Türkiye’ye döndük. Bizim için çifte bayram oldu. Bugün de yakınlarım benim için kutlama düzenlemiş. Bu bana sürpriz oldu."

- "Olimpiyatlarda bir ilki başarmak istiyorum"

Gelecek yıl Malezya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na ve ardından da Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağını aktaran Boyacı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda derece elde etmek istediğini dile getirdi.

Tokyo’da 2020’de düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hayal ettiğini anlatan başarılı sporcu, "Olimpiyatlarda madalya alarak, bir ilki başarmak istiyorum. Yüzmede uluslararası şampiyonalarda Türkiye adına şampiyon olan ilk kadın sporcu oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Bana gösterilen ilgiden çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bir tebrik telgrafı gönderdi. Bu da beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Boyacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna, faliyet gösterdiği 18 branşta başarı gelmesi adına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğine değinerek, kendisi gibi birçok sporcunun yetişmesi için desteğin artmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Boyacı’nın yakını Sinan Bolat ise Sümeyye’nin yarışlarını heyecanla izlediklerini ve başarılarından gurur duyduklarını dile getirdi.

AA