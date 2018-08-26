Milli kürekçilerden 12 madalya

Milli sporcular, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde organize edilen Balkan Kürek Şampiyonası’nda 12 kez kürsüde yer aldı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve misafir ülke Ukrayna’dan sporcular mücadele etti.

Milliler, şampiyonayı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Ayrıca milliler, erkekler klasmanında şampiyonluk kupasını kaldırırken, kadınlar ve genel klasmanda üçüncü oldu.

Balkan Kürek Şampiyonası’nda kürsüde yer alan milli sporcular şunlar:

Altın madalya:

Genç erkekler dört tek: Mehmet Çapanoğlu-Ömer Faruk Şahiner-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay

Genç erkekler iki çifte: Denizhan Aydın-Hamza Mert Avunduk

Yıldız erkekler sekiz tek dümencili: Hakan Berk Örkmez-İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan-Hakan Alaybeyoğlu-Kağan Alaybeyoğlu-Dağhan Türer

Genç kızlar sekiz tek dümencili: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Elis Özbay-Miray Kasap-Sude Doğaner-Candan Yalman-Petek Hepsağ-Ebru Akınal-Dağhan Türer

Yıldız erkekler iki tek: İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar

Genç erkekler sekiz tek dümencili: Cem Avat-Emir Saygılı-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay-Mehmet Çapanoğlu-Emre Kubilay Oğuz-Barış Ertürk-Oğuz Okansu-Dağhan Türer

Gümüş madalya:

Yıldız erkekler iki çifte: Samet Kaban-Enver Erman

Yıldız kızlar iki çifte: Sude Doğaner-Zeynep Ece Tilki

Genç kız tek çifte: Petek Hepsağ

Bronz madalya:

Genç kızlar dört tek: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Miray Kasap-Elis Özbay

Yıldız kız tek çifte: Azra Alkan

Yıldız erkekler dört tek: Hakan Berk Örkmez-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan

AA